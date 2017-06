Moreno acusó a Raúl Jalil de proscribir a la alianza Unidos Somos Catamarca

“La alianza Unidos Somos Catamarca no puede participar de la próxima contienda electoral porque el gobierno provincial, el intendente de la Capital (Raúl Jalil) y la Justicia Electoral se unieron para proscribir a nuestro sector político y es muy difícil superar la adversidad”, con estacon estas palabras inició el senador de la Capital y dirigente de la Renovación Peronista, Jorge Moreno la conferencia de prensa brindada ayer donde detalló los motivos por los que quedaron fuera de las PASO.

En ese contexto, Moreno denunció públicamente al intendente de la Capital y lo acusó de haber armado todo el operativo que finalmente terminó dejando a fuera de las elección Primarias del próximo 13 agosto a este espacio político.

Persecución

“Es un hecho que lo involucra al intendente de la Capital de forma absoluta, porque no solo presionó a quienes integran Unión Popular para cambiar de apoderado, sino que viajó a Buenos Aires para gestionar ante la apoderada nacional del partido, dejando sin sustento a quienes ya estaban inscriptos para competir electoralmente”.

Y dijo que pocas veces vio este tipo de despliegue para que una fuerza no participe. “Jalil se aprovechó, el apoderado era Fernado Jalil (h), y precisó que la mesa directiva era integrada por “compañeros que participaron en la conformación de la renovación que hoy son todos funcionarios o empleados del municipio y lo que hizo Jalil es reunirlos para decirles que se quedaban sin trabajo si no firmaban el cambio y lo levantaban el partido”, reclamó.

Repartían nombramientos

Acompañado por dirigentes de la Renovación Peronista (RP) y del Partido Participación Plural (PPP), el senador cargo también las tintas contra el gobierno provincial, y aseguró que antes de proscribirlos, ya venía intentando presionar o convencer a sus dirigentes del interior para se bajen con el ofrecimiento de “nombramientos”.

Por otra parte, Moreno le dedicó un parrafo a la Justicia Electoral Federal y cuestionó el rol que desempeñó y dijo que “lejos de obstaculizar el fraude, permite a través de una simple hoja de papel sin acreditación de legitimidad el cambio de apoderado y sustitución”.

Barrionuevo

“Fuimos al principio una alianza que se formó con el acuerdo de tres sectores políticos y que luego se fue desvirtuando con el apartamiento del sector que conduce Luis Barrionuevo. Sin embargo, estamos convencidos de que podemos generar una alternativa para la sociedad. Es parte del sistema de la democracia, que la decisión la tome la gente y no que la política se judicialice y que se proscriba a quien piensa distinto”, sentenció.