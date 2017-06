Avila aprovechó y convocó a los políticos “proscriptos”

El ex intendente de Tinogasta y precandidato a diputado provincial en primer término, Hugo “Grillo” Avila presentó ayer la lista de candidatos con la que competirá en las PASO, aprovechó la oportunidad y convocó a los referentes y dirigentes “proscriptos” (ver página 3) de la Renovación Peronista (RP) y del Partido Participación Plural (PPP) que conforman la alianza Unidos Somos Catamarca.

“Lamento lo que ha sucedido creo que hubo una clara política procriptiva por parte del gobierno de la provincia para evitar que algunos compañeros puedan participar”, declaró Avila.

El ex jefe comunal, invitó a la militancia de alianza Unidos Somos Catamarca a sumarse al espacio que conduce y que está integrado por el Partido Nacional Constitucionalista, el Movimiento de Acción Vecinal y la Unión Celeste y Blanco. “A la militancia de todos esos sectores les decimos que tenemos los brazos abiertos y se pueden incorporar a nuestro espacio. En el terreno estrictamente provincial hay muchas cosas en la que coincidimos”, afirmó.

En ese contexto, Avila confirmó que todos tienen hoy una visión crítica del gobierno provincial.

“Tenemos una visión crítica, hablé con el compañero Moreno (Jorge) con Fernado Jalil, y ninguno de los que fuimos originarios de la alianza con la que el gobierno provincial triunfó en el 2011 le gusta el funcionamiento de esta gestión provincia. Todos entendemos que hay serias falencias. Gran parte del arco de alianza que la Gobernadora (Lucia Corapcci) tenía en 2011 hoy son críticos y están afuera”, declaró el ex intendente.