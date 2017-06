Fuerte cruce en diputados por proyecto de ética pública

La Cámara de Diputados dio media sanción en su sesión de ayer a tres proyectos de Ley y aprobó la moción de preferencia para tratar en la próxima sesión el proyecto de Ley de Ética en la Función Pública y de Anti plus médico.

Previo a la aprobación del tratamiento preferencial del proyecto de Ética Pública se dió un fuerte cruce entre los representantes del oficialismo y la oposición. Es que la moció presentada por la autora del Proyecto, Paola Bazán, fue rechazada en primera instancia y eso provocó la discusión.

“Quiero expresar la profunda decepción al ver de que realmente no hay intención de aprobar ni tratar el proyecto de ética publica” se lamentó Bazán

Siguendo con su alocución la diputada dijo que “estamos siendo testigos constantemente de hechos de corrupción y la verdad que lamento que el frente para la victoria no nos acompañe en este proyecto. Desde que asumí estoy escuchando en cada una de las sesiones lecciones de transparencia de buena gobernabilidad, de buena gente y la verdad que dejan muchos que desear quienes están al frente del gobierno actual”.

Luego arremetió contra el representante del gobierno en el directorio de YMAD, Ángel Mercado, ministros del ejecutivo y contra el Vicegobernador Octavio Gutierrez.

“Yo pediría que nos vengan a dar clase acá en este recinto Mercado, el ministro Dusso, el ministro Barros y ¿porque no? nos viene a dar un certificado de corrupción nuestro actual vicegobernador. La verdad que me parece lamentable que esto no se trate” cuestionó.

Las acusaciones de Bazán provocaron la inmediata respuesta del oficialismo. En primera medida aclararon que el bloque del FPV aprobó en otras oportunidades el tratamiento preferencial del proyecto pero que por cuestiones ajenas a los legisladores peronistas no se pudo tratar en el recinto.

Respecto de las acusaciones cuestionaron la “liviandad” de la diputada opositora para lanzar denuncias publicas. Augusto Barros criticó que Bazán realizó “acusaciones que me parecería que si realmente tiene las pruebas debería ir a la justicia que seguramente va a tener un poco mas de ayuda que nosotros cuando vamos a ese lugar a reclamar”.

Por su parte la presidenta del bloque del FPV, Cecilia Guerrero, sostuvo que con sus pares “no compartimos bajo ningún punto de vista lo epítetos y manifestaciones con las que se ha referido a quienes formamos parte del actual gobierno de la provincia” y agregó que “No es casual que estando prácticamente caliente el cierre de listas de las PASO se pretende enarbolar en el recinto y sin aviso”.

Otro de los parlamentario que decidió intervenir fue el diputado del PRO, Carlos Molina, quien manifestó que “no veo la razón, la lógica de que una ley que es importante para mostrar la voluntad de la clase política de encontrar la forma de que los ciudadanos puedan tener un control mas estricto sobre el actuar de cada uno en los roles que nos toca se la venga postergando en el tiempo y no se la quiera tratar”.

Las discusiones y acusaciones cruzadas continuaron con el condimento de que los representantes de la “Renovación Peronista” anticiparon que apoyaban la moción de preferencia.

Tras el rechazo del pedido para poner fecha al tratamiento del proyecto de Ética Pública se solicitó un cuarto intermedio para tratar de acordar entre los diversos bloques.

Al regreso del receso, los legisladores aprobaron la moción para que la iniciativa se trate luego de finalizadas las PASO.