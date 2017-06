Docentes de la UNCA no tomaran exámenes y tampoco iniciaran el segundo cuatrimestre

En la última reunión de la mesa paritaria. realizada el lunes pasado. El Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mantuvieron la propuesta salarial para el 2017 la que consiste en un aumento del: 4% en marzo, 6% en junio, 6% en septiembre, 4% en diciembre, más 2% de jerarquización también en diciembre.

Esta propuesta salarial no satisface las expectativas de los docentes universitarios por lo que la CONADU histórica llamo y convoco a la no toma de exámenes y al no inicio del segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional de Catamarca

Con 75 delegados presentes de 22 asociaciones de base, el Congreso Extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios -CONADU Histórica- resolvió la no toma de exámenes finales y el no inicio del 2° cuatrimestre ante la ausencia de respuestas favorables por parte del gobierno nacional al reclamo salarial. Lo que impulso la decisión de no tomar mesas de exámenes finales, esto afectará todo el mes de julio.

Ante esta situación el Gremio Docente Universitario (GDU) resolvió ir en consulta a las bases, participando de la misma el 54.6% de la Planta Docente – en ejercicio de la función docente- de la UNCA.

Por todo lo sucedido el GDU se adhiere a la decisión de la CONADU histórica y no tomaran exámenes ni iniciaran el segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional de Catamarca .