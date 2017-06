Video Insólito: profesor universitario invita a alumno a pelear

En un video que se difundió, se puede ver la discusión entre un alumno de la Universidad de Belgrano y el docente, que se llamaría Walter Roberto López, un arquitecto graduado con honores en la UBA. El conflicto se generó cuando el profesor no le permitió rendir un examen al alumno por no entregar los últimos trabajos prácticos. El joven le pidió al bedel que interceda ante el profesor, ya que la entrega de trabajos prácticos sólo es excluyente para los finales.

"Estoy nervioso porque te quiero recontra cagar a trompadas, entendés. Te quiero recontra cagar a trompadas", le gritó el profesor y los insultos fueron aún peores luego. Incluso el docente lo desafió a pelear en el calle: "Vení, vamos afuera, vení. Te voy a esperar afuera. Qué me venís a faltar el respeto".

El docente, de la materia Instalaciones 1, fue suspendido y la Universidad busca más información sobre el incidente para determinar la gravedad de las sanciones.

"Me estás faltando el respeto desde hace como cinco clases. ¿Quién carajo te pensás que sos? Yo voy a ir hasta las últimas con vos. Te puedo asegurar que con la trayectoria que tengo yo no voy a permitir que un pendejo como vos me venga al faltar el respeto como me lo faltás", dice el docente medio crispado al responder la defensa del joven que, dice, "no te estoy faltando el respeto".

