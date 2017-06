Refuerzo de lujo para River

En los últimos días, parecía que la llegada de Enzo Pérez se caía por su alta cotización y el propio Francescoli se mostró sorprendido: “Fue algo bastante inesperado, incluso para mí. Desde hace seis meses, cuando hablé con él, su intención era dejar el club. En ese momento estaba comprometido con el descenso, era el capitán, quería dejarlo en Primera División. Él quería jugar en River en un buen momento de su carrera. Ahí cambió todo. Si el jugador no hace el esfuerzo necesario, con una cotización cinco veces mayor a la que puede pagar River, es imposible. A veces los jugadores quieren y no se da”. Se sumará al plantel “cuando finalice la burocracia y el jugador viaje” (se encuentra en Mendoza entrenándose por su parte).

En charla con Sportia, Francescoli también se refirió a la llegada de Scocco: "A la tarde llega a Buenos Aires, el jueves se hace la revisión y se suma al plantel". Y descartó que en la negociación vaya a entrar alguno de los que vuelven de sus préstamos. Enzo se mostró muy contento por las incorporaciones: “Estamos logrando el mercado que queríamos”. Pero no descartó que digan llegando caras nuevas: “Tenemos un mes, seguramente algo más vaya a suceder. Depende mucho de lo que vuelva a hablar con Marcelo”. Gallardo le habría pedido dos refuerzos más y uno podría ser el Piri Vangioni, que no tiene mucho rodado en Italia.

El Príncipe además habló de los jugadores que podrían sumarse a Driussi y dejar River. “Por el momento se está hablando por Mina y por Barboza (Deportivo La Coruña). Lo de Arturo es a México, no lo hacemos para liberar cupo sino para que tenga la chance de jugar. Podría irse a préstamo”. Y agregó: “Lo de Nicolás De la Cruz (hermano de Carlos Sánchez) es más improbable que probable".