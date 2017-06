Generación intermedia también molesta por los espacios en la lista del FCyS – Cambiemos

Una de las apoderadas legal de la alianza FCyS – Cambiemos y además diputada provincial, Silvana Carrizo hizo público su malestar por la falta de espacio para conformar la lista oficialista que lidera el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral en busca de retener por un periodo más la banca en el Congreso de la Nación.

Me causó “sorpresa” comenzó diciendo Carrizo en declaraciones a la prensa, al tiempo que comentó que estaba casi segura que integraría la lista “Cambiando Juntos”, por su desempeño dentro del recinto. En este punto se detuvo y dijo fue una sorpresa para ella que no haya sido considerada dentro de la lista en las precandidaturas en la categoría a diputado provincial.

Entre los cuestionamientos la legisladora subrayó: “No estar en la lista me tomó de sorpresa porque tuve la oportunidad de asumir en el 2015 en la suplencia del intendente de Valle Viejo Jalile (Gustavo) y con nuestro equipo hicimos todo el trabajo necesario. La verdad, es que nuestra labor parlamentaria fue muy buena y estamos orgullosos no solo del trabajo en la legislatura sino también en la calle porque salimos a escuchar las necesidades de la gente”, disparó.

La diputada también se quejó por la falta de consideración e importancia que la cúpula mayor del FCyS le da la generación intermedia.

“Hay que saber dar un paso al costado y dar apoyo a las nuevas generaciones. Voy a seguir siendo radical y voy a dar la pelea para que nuestra generación esté representada en el 2019”, afirmó.

En ese contexto, Carrizo manifestó sentirse orgullosa del aporte de Brizuela del Moral y de Oscar Castillo al partido centenario, sin embargo volvió a insistir que bregará para que se dé la renovación, dando un espacio de participación activa a la generación intermedia.

“La pelea por los espacios para la generación nueva, para la generación intermedia la vamos a dar en el partido. Vamos a luchar para que se den los espacios porque una de las banderas de la juventud radical es la renovación, y más sabiendo que después del armado de las listas hubo mucha molestia”, expresó.

Finalmente, la apoderada de la alianza confirmó que seguirá militando y dijo que a pesar de que no la tuvieron en cuenta respaldará a la lista. “Voy seguir militando sobre todo por aquellos jóvenes que no son escuchados. Y la verdad que tenía la ilusión de estar en la lista, será porque vengo de una política universitaria donde los lugares se dan por criterio objetivo para el que milita; el que trabaja y para el que respeta sus ideales y mantiene su bandera. Bueno ahora habrá que ver cuál es el resultado de este armado. Hay que saber dar un paso al costado y dar apoyo a las nuevas generaciones, de todas maneras voy a seguir siendo radical y voy a dar la pelea para que nuestra generación esté representada en 2019”.