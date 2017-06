Luego de conocerse la disolución de la Alianza Somos Catamarca en la Justicia Electoral Federal el sector quedó imposibilitado de presentar precandidatos a diputados nacionales en las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Ante este panorama la dirigencia emprendió una desesperada búsqueda de un partido nacional que le permita afrontar la contienda electoral.

De esta manera se tentó a diversos partidos políticos y alianzas que oportunamente realizaron sus presentaciones en la Justicia y cumplen con los requisitos para participar de las PASO.

Incluso se rumoreó entre los diversos operadores políticos que hubo importantes ofrecimientos económicos para que algún partido retire alguno de sus candidatos y de esta manera permitirles a representantes de Somos Catamarca tomar esos lugares en las listas.

En caso de alcanzar un pacto político el mismo debía establecer que el candidato a primer diputado nacional debe ser el senador por Capital, Jorge Moreno.

De esta manera reemplazaría en ese lugar a Fernando Jalil quien aclaró que, tras el inconveniente legal presentado al disolverse la alianza, no insistirá con su postulación pero se mantendrá dentro del espacio y acompañará en la campaña.

Entre los trascendidos que corrieron en torno a este tema, se incluyó la hipótesis que indicaba que podría concretarse un acuerdo con la alianza “kirchnerista” Unidad Ciudadana.

Sin embargo la principal referente del sector, la diputada Nacional Verónica Mercado, aseguró que, si bien hubo diálogo con referentes de Somos Catamarca, un acuerdo de ese tipo no se llevará a cabo.

Hoy a las 9 vence el plazo para que las juntas electorales presenten los precandidatos ante la Justicia Federal y, de no mediar alguna sorpresa, el “merismo” y los “renovadores” se quedarán fuera de la pelea por los cargos legislativos nacionales.

El sector anunció que a las 11 brindará una conferencia donde se espera que confirme que sólo podrán competir en las categorías provinciales y municipales.