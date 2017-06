Mercado: “Las caras son siempre las mismas”

El “kirchnerismo” también tendrá en Catamarca una oferta lectoral en las próximas elecciones PASO del 13 de agosto. Unidad ciudadana presentó precandidaturas en categorías nacionales, provinciales y municipales.

La diputada Nacional y referente del espacio en la provincia, Verónica Mercado explicó la perspectiva del sector de cara a la contienda electoral. “Tenemos mucha expectativa en virtud de la conformación que hemos podido estructurar con hombres y mujeres que prestigian nuestra lista, que representan al campo sindical, gremial, académico, de la militancia social y popular” indicó.

La legisladora nacional mencionó que la recepción de la dirigencia luego de la decisión de presentarse a las elecciones primarias fue de aceptación y acompañamiento.

Respecto de las razones por las cuales el espacio político que integra decidió participar del proceso electoral por la alianza, que a nivel nacional tiene como referente a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Mercado sostuvo que “sentíamos que ante el escenario que nos plantean las fuertes y violentas medidas de ajustes que viene llevando adelante el gobierno nacional y frente al tremendo desamparo que se encuentra la ciudadanía, en la provincia no se plantea ningún debate sobre cómo organizar a todos estos sectores y que no existe una voz de repudio y que defienda los intereses de nuestro pueblo”.

En este sentido agregó que en las demás listas “las caras son siempre las mismas, por eso sentíamos que teníamos el desafío y responsabilidad de dar un espacio a quienes tienen una acreditada militancia, presencia y compromiso territorial, y que más allá de los sellos componen o son partes de las agrupaciones políticas que le han dado sustento al proyecto nacional y popular que encabeza la ex presidenta”

La representante “kirchnerista” también fue crítica de aquellos legisladores nacionales que asumieron en representación del Frente para la Victoria pero luego de la derrota electoral ante el “macrismo” no cumplieron con los lineamientos del sector.

En esta línea criticó a los parlamentarios catamarqueños que ocupan escaño en el Congreso y dijo que son “legisladores ungidos por el voto popular que han ido con la representación del Frente para la Victoria-Partido Justicialista a sentarse en las bancas del Congreso de la Nación como Dalmacio Mera, Ines Blas y (Néstor) “Chicho” Tomassi que votaron todas las leyes de ajuste con el Gobierno de Cambiemos”.

Por último la legisladora desmintió la posibilidad de que Unidad Ciudadana conforme una alianza política con Somos Catamarca que permita a esa fuerza política presentar precandidatos a diputados nacionales, luego de que se quedaran sin un partido de alcance federal que les permita presentar precandidatos.

Si bien reconoció que hubo diálogo entre los referentes de las fuerzas políticas sentenció “Sería un despropósito que (Dalmacio) Mera participe en un espacio como el nuestro”.