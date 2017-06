Secuestran caballos que deambulaban por la ruta

Anoche, a las 21:30, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Provincial Nº 4851/95, en la ruta Provincial N° 1, a la altura del frigorífico Larcher, personal de la División Policía Montada, dependiente de la Dirección de Unidades Especiales de la Policía de la Provincia, procedió al secuestro de un (1) caballo, de pelaje tostado, con marca de fuego no legible, un (1) caballo de pelaje castaño, cara blanca, crina larga, con marca de fuego no legible, y una (1) yegua, de pelaje negro, crina larga, sin marca de fuego.

Se hace saber a los propietarios de los animales, que para poder retirarlos deberán comparecer en un plazo de 72 horas en la base de la División Policía Montada, ubicada en el predio del Polideportivo Policial de la Ruta Nacional Nº 38 de esta Ciudad Capital, con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos.

En caso de no ser reclamados en el tiempo antes mencionado, se procederá a su subasta o decomiso, conforme lo establecido en la reglamentación vigente.