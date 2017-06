Es oficial: se podrán borrar los mensajes enviados en WhatsApp

La función otorgará la posibilidad de anular mensajes no solo en el móvil personal (algo que ya era posible), sino también en las pantallas de quienes lo hayan recibido.

Claro que para hacer efectiva esta opción será necesario que tanto el receptor como el emisor tengan instalada la versión de la app que incluye esta herramienta.

A su vez, existe otra limitación: la función solo podrá utilizarse dentro de los cinco minutos luego de haberse enviado el mensaje.

La utilización del mecanismo, por otra parte, no pasará inadvertida, ya que se verá un notificación cuando se haya empleado.

Por el momento, la función solo puede utilizarse en la versión beta de la aplicación. No obstante, el anuncio en el sitio web de WhatsApp indica que su llegada para todos los usuarios es inminente.

"La función 'Anular' permite cancelar el envío de un mensaje que hayas enviado a un chat de grupo o individual. Tendrás 5 minutos desde que enviaste el mensaje para anularlo. Pasado ese tiempo, ya no podrás anular ese mensaje", publicó el Equipo de Soporte de Whatsapp

Para anular un contenido, el usuario simplemente tendrá que mantener presionado el dedo sobre el mensaje que desea borrar hasta que aparezca un menú con la opción "Anular". Pulsando dicha opción, aparecerá un mensaje en el chat que dirá "Anulaste este mensaje", que confirma que la operación ha sido completada con éxito.