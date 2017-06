Rivera: “Nosotros preferimos estar en una mesa donde haya proyectos en serio”

Luego del sorpresivo cierre de listas de precandidaturas para las elecciones Primarias. Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Marcelo Rivera explicó la decisión tomada por el sector que integra.

Es que el “barrionuevismo” había conformado una alianza electoral con el sector que lidera el senador Nacional, Dalmacio Mera y parte de la Renovación Peronista pero a hora de la presentación de candidatos abandonó a sus socios circusntanciales y cerró filas con el oficialismo.

Rivera explicó que desde hace tiempo el bloque del Frente Tercera Posición (F3P) viene acompañando muchos de los proyectos presentados por el gobierno provincial por lo que el acuerdo no debería sorprender.

“Desde el poder legislativo hemos acompañado la reforma al Poder Judicial y seguimos sosteniendo como lo hace el Gobierno que el Poder Judicial necesita una reforma y ese ha sido el primer paso, la incorporación de dos miembros a la Corte. Y esto tiene que ver también con esa misma visión que tenía el Gobierno y que tenemos nosotros de la reforma constitucional que, si bien es cierto no alcanzamos los dos tercios, nosotros votamos en positivo porque entendíamos que era necesario” explicó el legislador.

“Ese es el proyecto de provincia que nosotros decimos que hay que discutir, estos son momentos coyunturales porque el ciudadano vota en agosto, vota en octubre pero al día siguiente sigue teniendo los mismo problemas, las mismas dificultades en una provincia como la nuestra que depende de la coparticipación en un país que centraliza todo el poder en el puerto y en la práctica no es Federal. Por esto nos tenemos que reunir nosotros los catamarqueños y tener un solo norte porque en definitiva la idea es tratar de aportar” agregó.

El referente del “barrionuevismo” sostuvo que el espacio sigue con la misma visión de antes y que el desafío es poder fortalecer el peronismo y que eso se refleje luego de las elecciones. “Si después de octubre no nos reunimos más, si después de octubre cada uno hace su trabajo político en forma dispersa, si no seguimos discutiendo ese proyecto de provincia con ese norte esto ha servido de poco” indicó.

Al momento de referirse a las razones del alejamiento de los sectores que integran Somos Catamarca el presidente de la Cámara Baja criticó la visión cortoplacista de sus ex aliados. “Yo creo que la mezquindad de ver una cuestión coyuntural no nos permitió consolidar un espacio. Ellos tienen quizás algunos intereses más pequeños y la verdad que cada uno tiene derecho a pensar como quiera pero cuando hay una conversación que se limita sólo a lo coyuntural no es nuestra visión“ apuntó.

“Nosotros preferimos estar en una mesa donde haya proyectos en serio y tengamos una visión a futuro de lo que nos está pasando a los catamarqueños” sentenció el diputado.

Respecto de la alianza que el F3P mantiene desde hace cuatro años con el Frente Cívico y Social en la Cámara de Diputados y que le permitió a Rivera llegar a la presidencia del cuerpo legislativo, el dirigente aclaró que “con el FCyS nunca tuvimos un acuerdo político, lo nuestro era una cuestión institucional desde el punto de vista de la Cámara que es un cuerpo colegiado de veintiún miembros donde hay que ponerse de acuerdo para resolver las cuestiones de la conducción de la Cámara. No hay ningún otro acuerdo”.

Sobre las críticas realizadas en la edición de ayer de LA UNION por parte de la diputada provincial Stella Maris Buenader al acuerdo cerrado por el F3P y el oficialismo el legislador comentó: “Ella integra ese frente (F3P) por un acuerdo en su momento con el PUC (Partido de Unidad Catamarqueña) y esta fuerza está en el peronismo así que habría que preguntarle a ella si responde al PUC o es libre pensadora”.

Conformidad

Por último Rivera desmintió que haya malestar en la dirigencia del sector por el acuerdo alcanzado y aseguró que “los compañeros del interior están contentos con esto, es mas el que ha querido participar de las PASO lo ha hecho”.

“Hemos presentado listas en diferentes distritos del interior provincial como en La Paz, en Andalgalá, Santa María y en Capital” culminó.