“Nuestra lista tiene fuerte vinculación con los vecinos”

El edil capitalino y presidente del Concejo Deliberante, Juan Cruz Miranda dijo que de la lista “Obras, Corazón y Progreso”, que postula concejales para las elecciones de las PASO del próximo 13 de agosto está integrada en un 90 por ciento por funcionarios de la actual gestión a cargo del jefe comunal Raúl Jalil.

“Hay un combo de funcionarios que están trabajando con los vecinos y eso nos pareció una buena oportunidad para poner en consideración a los vecinos si están conforme con lo que venimos haciendo”, manifestó.

En esa línea, Juan Cruz Miranda aseguró que los precandidatos tienen una fuerte vinculación con los vecinos y que ésta alternativa les permitirá evaluar la actual gestión de la intendencia.

“Nuestra lista tiene la característica de que somos un grupo que ya venimos trabajando hace tiempo, y sobre todo que los precandidatos que conforman la misma tiene una fuerte vinculación con los vecinos”, y destacó el trabajo que lleva adelante la Directora de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad, Guadalupe Tolosa con el programa “Municipio en tu Barrio” y el tema de las adicciones con La Sala, el director de la Caja de Crédito Carlos Cisneros quien obtuvo recientemente un premio a nivel internacional por el proyecto que administra.

El edil afirmó que ante la imposibilidad de llegar a una lista de unidad dentro del peronismo decidieron presentarse como una alternativa que además le permitirá medir el grado de aceptación del trabajo que ya vienen realizando en la ciudad.

“Al enterarnos que iba a ver una cantidad excesiva de listas de concejales, tomamos la decisión de hacer un armado de unidad con las diferentes partes de los actores de nuestra fuerza política de la ciudad. Realmente nos pareció la mejor forma de decirle al vecino, que somos los mismos que estamos los 365 días del año trabajando con ustedes. Vamos a seguir conversando, ahora en clave electoral, pero no va a cambiar nada para nosotros porque tenemos esa característica de que somos un grupo que ya viene trabajando con los vecinos desde hace tiempo”, expresó.

Finalmente, Miranda opinó: “Al no haber competencia en las candidaturas nacionales, creo que se trasladó esa competencia en las candidaturas a concejales y me parece bueno que cada uno pueda poner a consideración de los vecinos lo que viene haciendo. Si le parece, al vecino que es bueno no interrumpir esa dinámica que está tomando la gestión de Jalil (Raúl) y quieren acompañar seguiremos con el mismo compromiso de trabajo que venimos haciendo”, concluyó.