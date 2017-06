Scocco cada vez mas cerca de River

La partida de Sebastián Driussi al fútbol ruso dejó un bache importante en el 11 de Marcelo Gallardo, quien rápidamente pidió por un delantero. Con Marcelo Larrondo buscando volver a su máximo nivel luego de sendas lesiones, el entrenador tuvo que acudir a la dirigencia y solicitó a un delantero. Y el nombre fue Ignacio Scocco, un viejo anhelo del Muñeco quien estuvo cerca de sumarlo en mercados anteriores, aunque por distintos motivos siempre la respuesta fue no por parte de la dirigencia Leprosa.

Pero ahora se le cumplió el capricho al Muñeco y el rosarino está a un paso de estampar la firma con el club de Nuñez.

River no perdió el tiempo y se reunió directamente con el juez que posee el concurso de Newell's, quien habría aceptado la oferta que le acercaron desde las arcas del Millonario. Y los números con el jugador también estarían encaminados, por lo que ya es casi un hecho que Scocco jugará en River.

La oferta del Rojo era mejor porque incluía a Albertengo, y por este desde la dirigencia de Newell's buscaban que Nacho desembarque en Avellaneda, ya que no tiene plata para incorporar refuerzos, debido a que su situación económica es casi insostenible. Por este motivo, además de la plata por el pase de Scocco, buscarán que llegue algún jugador de River al Rojinegro, y uno de los nombres que están en carpeta es el de Augusto Solari, quien no es tenido en cuenta por Gallardo.