Vinculan a personajes importantes del medio en las fiestas de droga y sexo con adolescentes

La causa que tiene por el momento, a dos empleados públicos y a una joven de 18 años, detenidos por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, salpicaría a abogados e importantes personajes del medio, quienes no solo habrían participado de dichas fiestas de droga y sexo con mujeres menores de edad, sino que uno de los domicilios allanados por la Justicia, no sería propiedad del detenido, sino de uno de estos personajes.

Así le fue confirmado ayer a LA UNION, por voceros de la causa quienes trabajan la vinculación de dichas personalidades y abogados bajo un estricto hermetismo.

Según la información brindada por fuentes calificadas, el departamento de uno de los detenidos, empleado de la legislatura, ubicado en la zona oeste de la ciudad, no es de su propiedad sino que le habría sido “prestado” por una persona importante quien tendría conocimiento, supuestamente, de la utilización que se le daba a dicho inmueble y sobre quien los investigadores pusieron la lupa ante una posible participación en estas orgías.

Las tareas investigativas, llevaron también a conocer, que a estas “fiestas de sexo y drogas” habrían concurrido reconocidos abogados del foro local, a quien la vícitma los habría nombrado con nombre y apellido, porque supuestamente los conoce.

Lo que hace presumir a los investigadores que estas personas (abogados con mucho tiempo en el ejercicio de la profesión y otros no) podrían haber participado también en estas orgías, que a decir de la denunciante no sería la primera vez que se realizaban en el departamento de uno de los detenidos.

Departamento, al que la jovencita describió con total claridad, lo que hace presumir que había concurrido ya al lugar en otras oportunidades. De acuerdo a la información oficial, la adolescente brindó su testimonio en horas de la siesta -una vez realizada la denuncia por su madre- y al allanarse varias horas después, se contactó que el inmueble era el detallado por la adolescente.

La suma de nuevos testimonios y la incorporación de más pruebas documentales a la causa en las últimas horas, amplió el circulo de personas que podría haber participado en estas orgías de las que se espera recibir nuevas denuncias.

Por eso, los investigadores consideran clave la jornada de hoy, donde con la presencia de peritos de partes -es decir representantes de los imputados- y perito oficial -designado por el fiscal- se visualizarán los teléfonos celulares, en busca de contactos y conversaciones que los lleven a sumar nuevas pruebas en las líneas investigativas abiertas.

Cabe recordar que el último viernes, Cardozo y Acosta fueron indagados, ante la ampliación de la imputación, pero guardaron silencio.