Desde Ganadería dicen que en Catamarca el consumo de carne no disminuyó

De acuerdo con lo indicado por el director del área ganadera en la provincia, Mario Barrionuevo, en Catamarca hay doscientos cincuenta y tres bovinos por lo que se trata de concientizar al productor para continuar con la actividad que hace al sector. Asimismo dijo que “la carne es la proteína que sustenta el hambre durante el día, por lo que se busca que la demanda sea aún mayor”. En este contexto, explicó que en la provincia, a diferencia de la realidad que vive en país, que presenta una caída de casi el 6 por ciento en el consumo, la cantidad de carne que se come por día, habría mermado en menos de un dos por ciento.

Barrionuevo, dijo que los números de la demanda, los contabiliza la cantidad de animales faenados, que sigue siendo similar mes a mes y lo que implicaría, a su entender, que la cantidad de consumo de carne en Catamarca, se seguiría manteniendo. Sin embargo, no explicó bien las razones ni los precios que se manejan, para poder obtener otra variante que permita comprender que, pese a ser una de las provincias con mayor desempleo, siga consumiendo carne como si la inflación no se sintiera.

Volviendo a su área, Barrionuevo señaló que se aspirara a una mayor demanda en la provincia de carne local. Es por esto, que explicó que desde Ministerio de Producción se cuenta con 40 millones de pesos para créditos a productores registrados que tienen aunque sea una mínima producción de ganado.

En el país, el año pasado se consumió carne a razón de 56,11 kilos por habitante lo que implica una caída de 3,3 kilos (-5,6 %) frente a los 59,44 kilos per cápita que se consumió durante 2016.

En el caso del pollo, el consumo interno en 2016 alcanzó los 41,9 kilos per cápita, es decir una caída del 6,4 % con respecto al año anterior cuando se llegó a 43,3 kilos.