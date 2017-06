Sorpresivo acuerdo entre el oficialismo y el “barrionuevismo” para las PASO

El cierre de las listas de precandidatos para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tuvo un fin inesperado.

A último momento el sector que lidera el líder gastronómico, Luis Barrionuevo, decidió romper la alianza electoral que conformaba con parte de la Renovación Peronista y el sector que responde al senador Nacional Dalmacio Mera y cerró un acuerdo con el oficialismo.

De esta manera el “barrionuevismo” consiguió dos lugares entre los primeros diez precandidatos a diputados provinciales por lo que prácticamente se aseguró dos bancas.

Uno será para el actual presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Rivera, que ocupa el segundo lugar de la lista mientras que el secretario General de UTHGRA seccional Catamarca, Juan Carlos Rojas, quedó en el décimo casillero.

Barrionuevo había lanzado el espacio Somos Catamarca junto a Rivera con fuertes críticas al gobierno de Lucía Corpacci y luego conformó la alianza Unidos Somos Catamarca con el “merismo” y “renovadores” pero a horas del cierre de las listas acordó con el oficialismo.

Esta situación dejó en jaque a sus ex socios que tuvieron que armar una lista de emergencia para no quedar fuera de la contienda electoral. Además para este sector peronista que deicidó ir por fuera de la estructura del PJ no será lo mismo competir sin la estrucutura del líder gastronómico y del aparato que posee la presidencia de la cámara baja.

En cuanto a las precandidaturas a diputados nacionales el oficialista Frente Justicialista para la Victoria confirmó lo que se presuponía. El ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, encabezará la lista e irá acompañado por Silvia Ginocchio, esposa del intendente Raúl Jalil.

Además de la lista consensuada con el “barrionuevismo” que tiene en primer lugar al actual Parlamentario del Mercosur, Isauro Molina, en el Frente Justicialista para la Victoria también se presentó una lista de diputados provinciales perteneciente al Partido Martín Fierro que tiene en el primer casillero a Ricardo Rodríguez.

Por su parte desmembrado Unidos Somos Catamarca postula a Fernando Jalil como diputado nacional acompañado de Ana Elizabeth González y como cabeza de legisladores provinciales a Guillermo Marenco.

FCyS-Cambiemos

Por el lado de la Alianza Frente Cívico y Social-Cambiemos finalmente se logró un acuerdo y el PRO se encolumnó detrás de la precandidatura del ex gobernador, Brizuela del Moral.

Sin embargo los sectores minoritarios del radicalismo presentaron lista tanto en la categorías nacionales, como provinciales y municipales. Ambos espacios se denominan “Cambiando Juntos” (A y B).

La sorpresa en la principal fuerza opositora se dio respecto de la compañera de fórmula del ex primer mandatario, la diputada provincial Stella Maris Buenader (ver página 4).

En este espacio el PRO se quedó con el primer lugar de la oferta de candidatos a diputados provinciales con la postulación de su presidente, Enrique Cesarini.

Por el lado de la oposición dentro de Cambiemos quien enfrentará a Brizuela del Moral, será el presidente de la línea Morada, Roberto Gómez, que irá acompañado de Julieta Marcolli. Mientras que la lista de legisladores provinciales estará encabezada por Francisco Monti.

En este sector se destaca el retiro de la línea Vanguardia.