“Hay incoherencia de quienes se alejan del rol de oposición por continuar en la política”

La diputada provincial Stella Maris Buenader del F3P (Frente Tercera Posición) en diálogo con LA UNION habló sobre su precandidatura a diputada nacional por la alianza FCyS – Cambiemos y dijo que aceptó la propuesta porque sigue siendo un espacio de oposición al oficialismo gobernante.

En ese contexto, Buenader también se refirió al pase por parte de algunos integrantes del F3P a las filas del Frente Justicialista para la Victoria (FJV) y aseguró que políticamente es “inentendible” que dirigentes que fueron elegidos para ser oposición estén aliados al gobierno provincial.

Cabe recordar que el pasado sábado a la media noche venció el plazo para la presentación de las listas de precandidatos que participarán en agosto de las PASO, donde el diputado provincial y principal referente del F3P, Marcelo Rivera se anotó como precandidato a diputado provincial en segundo término dentro de las filas del FJV, sector integrado por dirigentes leales al proyecto que conduce la gobernadora Lucia Corpacci.

Seguir siendo oposición

“Soy integrante de un espacio político de oposición al Gobierno. En la Cámara de Diputados teníamos un acuerdo institucional conformado por sectores de la oposición para el abordaje de temas del Gobierno. Nosotros (por el F3P) teníamos, no una alianza, pero si un acuerdo en la legislatura. Una forma de trabajar parlamentariamente con el bloque del FCyS marcando proyectos que eran de conveniencia para la provincia, y también aquellos que no lo eran. Hasta la semana pasada estamos denunciando quienes integrábamos el F3P, a funcionarios del gobierno provincial que supuestamente habrían cometido irregularidades en perjuicio del patrimonio de la provincia, entonces sería una contradicción incorporarme a un equipo, que la verdad no tengo nada en común”, disparó.

En esa línea, comentó que nunca fue consultada por el diputado Rivera, sobre cuál era su postura y aseguró que ella siempre fue de la idea de construir un espacio que sea compatible desde un espacio opositor al Gobierno.