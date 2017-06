Según Gine no integró lista para dar lugar a nuevas generaciones

El reconocido dirigente radical y actual secretario de Hacienda del municipio de Valle Viejo, Raúl Gine dijo que fue una decisión personal, no integrar la lista de precandidatos por el espacio “Cambiemos Juntos” del Frente Cívico y Social, que competirá con lista que encabeza el actual diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral denominada “Cambiando Juntos”.

Gine descartó que haya existido algún tipo de pujo o disputa por un espacio. En ese contexto, le bajó un tono a la interna del FCyS y aclaró que fue decisión personal en pos de permitir que participen las nuevas generaciones del sector minoritario del radicalismo quienes reclaman desde hace tiempo un espacio de participación.

Codo a codo

El ex diputado confirmó además que trabajará “codo a codo” para que el espacio para que los sectores minoritarios hagan una buena elección el próximo 13 de agosto, fecha en la que se realizarán las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

“Creo que hay que dejar el espacio a la gente nueva, fundamentalmente a las caras nueva. No hay peleas, ni discusión y voy seguir trabajando codo a codo para que los sectores que son minoría puedan tener un espacio de participación”, reiteró.

Consultado respecto a la incorporación de la diputada del F3P a las filas del FCyS oficialista, expresó: “Realmente me sorprendió, conociendo el origen por el cual ella en su momento se fue del gobierno de Eduardo (por Brizuela del Moral) y ahora vuelve a acompañarlo. De todas maneras es una excelente profesional. me parece que puede aportar”.