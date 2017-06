Policial le ganó a Estudiantes y se quedó con el clásico de La Tablada

En la tarde del sábado el estadio "Malvinas Argentinas”, albergó dos encuentros por el Torneo Promocional “Fiesta Nacional del Poncho 2017”, Copa “Secretaría de Cultura””, que organiza la Liga Catamarqueña de Fútbol.

En primera instancia, el conjunto de Rivadavia de Huillapima venció a Independiente por 2 a 0. Los goles vinieron por Gaspar Toledo (37’, de tiro libre) y Walter Exequiel Silva (65’).

El “Matador” por su parte, superó a Estudiantes por 3 a 0 con goles de Luis Castillo (29’), Guillermo Ariza (81’) y Kevin Córdoba (88’).

Domingo

En estadio "Malvinas Argentinas”

Deportivo Chacarita vs. Parque Daza (14 horas).

San Lorenzo de Alem vs. Ferrocarriles de Chumbicha (16horas).

En cancha de Villa Cubas

Sarmiento vs. Salta Central (14 horas).

Villa Cubas vs. Américo Tesoreri (16 horas).