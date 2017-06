Cristina Kirchner será precandidata a senadora

La ex presidente Cristina Kirchner será candidata a senadora nacional por el frente de Unidad Ciudadana, y como se esperaba disputará las elecciones por fuera del partido justicialista, luego de que naufragara la intención de concretar una lista de unidad.

Acompañando a la ex presidente en la lista, irá el ex canciller Jorge Taina, quien dejó el Movimiento Evita enfrentado con la conducción luego de que el partido decidiera apoyar la candidatura de Florencio Randazzo.

Asimismo, se confirmó que la economista Fernanda Vallejos, el ex titular del Conicet, Roberto Salvarezza, y el titular del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, estarán en los primeros lugares de la nómina de precandidatos a diputados nacionales representando a la provincia de Buenos Aires por ese espacio.