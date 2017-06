Randazzo será precandidato a senador nacional

El ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo aseguró este sábado, a través de un mensaje en Twitter, que cumplirá con su palabra.

Este mediodía, Randazzo se reunió en sus oficinas porteñas a los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín), para continuar analizando la estrategia electoral, indicaron a Télam fuentes de su espacio.

Allí, les dio detalles del encuentro que mantuvo anoche con la ex mandataria, en el que, según el jefe de campaña de Cumplir, el dirigente Alberto Fernández, "no hubo acuerdo" en torno a la posibilidad de confluir en un mismo espacio y definir las candidaturas en las PASO.

Dos horas duró anoche el encuentro entre Randazzo y Cristina, en el que no se arribó a ningún acuerdo.

En ese sentido, Randazzo planteó la necesidad de ir a internas, pero Cristina insistió en la unidad. Pero esa unidad, significaría, según indicaron, la exclusión de otros sectores que hoy acompañan al ex funcionario como el Movimiento Evita. En el randazzismo no están dispuestos a eso.