Valle Viejo: diferentes siniestros viales dejan heridos

A las 18:40 de la tarde de ayer, en el barrio Los Olivares de la Localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, se produjo un siniestro vial.

Damián Antonio Bazán de 20 años de edad, se conducía en una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., dominio 044-LOE, de colores azul con negro, y por motivos que se tratan de establecer, colisionó con una Brava 110 cc., dominio 051-JMG, de color negro, al mando de Juan Gabriel Aguirre de 25 años.

A raíz del siniestro, el joven de 25 años sufrió lesiones y fue asistido por facultativos médicos del SAME, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría de Santa Rosa y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 10 para labrar las actuaciones de rigor.

Colisión entre una moto y una camioneta

En un horario parecido, a las 18:50, pero en San Isidro, en la intersección de las calles Bernardino Ahumada y Facundo se registró otro siniestro vial.

En el lugar, una motocicleta Motomel Blitz 110 cc., de color negro, al mando de Facundo Olivera (26), acompañado por Estefanía Gonzales (24) y una niña de 5 años de edad, por causas que se tratan de establecer colisionó con una camioneta Volkswagen Saveiro bordó, dominio BRR-605, conducida por Mario Daniel Rojas (31).

A raíz del siniestro, los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones que demandaron la asistencia de profesionales médicos del SAME, por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de San Isidro y Sumariantes de la Unidad Judicial Nº 10.

Conductor desaprensivo

A las 21:10 de la noche de ayer, se produjo un siniestro vial en ruta provincial N° 1, a la altura de la localidad de Polcos.

Ramón Alexis Figueroa de 47 años, circulaba en una motocicleta Motomel 125 cc., de color negro, acompañado por Noelia Mayra Rivarola de 23, y por causas que son materia de investigación colisionó con un automóvil Renault 9 rojo, cuyo conductor se dio a la fuga.

Como consecuencia del siniestro, la joven sufrió lesiones y fue asistida por profesionales médicos del SAME, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría de Villa Dolores y Sumariantes de la Unidad Judicial N°10 para labrar las actuaciones de rigor.