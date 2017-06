Alberto Fernández: "Cristina va a ser candidata"

Horas después del encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Florencio Randazzo, el ex ministro del Interior y Transporte sigue firme con su candidatura por afuera del espacio de la ex Presidenta. Así lo confirmó esta mañana su jefe de campaña, Alberto Fernández, quien aseguró que anoche rechazó el ofrecimiento que le hizo la ex mandataria para tener un lugar en las listas de Unidad Ciudadana.

El jefe de campaña agregó que se hicieron todos los esfuerzos. "No hay que condenar a la Argentina a discutir el pasado ni se le puede proponer como mejor alternativa volver al pasado y lo mejor es promover un recambio en la política y sentimos que Florencio lo encarna".

Cuando le preguntaron si Cristina le confirmó a Randazzo que iba a ser candidata, Fernández respondió: "Así ha dicho, efectivamente".

Ahora resta esperar que Cristina Kirchner, haga oficial su candidatura como senadora por la provincia de Buenos Aires.