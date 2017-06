Nueva velada boxística en el club Hindú BBC

El festival denominado "Sed de gloria y ambición de poder" se desarrollará a partir de las 22.30, con fiscalización de la Co.Mu.Box y autorizada por la Federación Catamarqueña.

Estará comprendido por 11 peleas amateurs. El combate de fondo de lanoche será entre el catamarqueño Pablo "Pacman Corzo y el cordobés Bruno Oliva. Revancha de un duelo que terminó en empate el año pasado.

También estará presente el tricampeón argentino Josué "Mojarrita" Agüero, desafiando al cordobés Jonathan Amitrano.

Por su parte, las damas, tendrán representación en Aylen "La Monita" Romero, catamarqueña, ante la cordobesa Daiana Loyola.

Las entradas costarán $100 popular y $130 el ring side.

La Cartelera

Pablo "Pacman" Corzo (Elvis Boxing) vs. Bruno Oliva (de Córdoba).

Andy "El Belichito" Carrasco (Púgil Boxing Club) vs. Marcos Arce (de Córdoba).

Josué "Mojarrita" Aguero (Elvis Boxing) vs. Jonathan Amitrano (de Córdoba).

Aylen "La Monita" Romero (de Diego "Piri" Bazán) vs. Daiana Loyola (de Córdoba).

Cristian "Látigo" Arias (de Dante Pereira) vs. Exequiel Leguizamón (Elvis Boxing).

Alejandro "El Pistolero" López (de Leo y Jorge Varela) vs. Luciano "Hormiga Atómica" Pintos (de Luis "Pelao" Salas).

Agustín "La Furia" Bazán (Púgil Boxing Club) vs. Gustavo Nieva (Elvis Boxing).

Facundo Carrizo (de Dante Pereira) vs. Andrés "Locche" Décima (de Luis "Pelao" Salas).

Rubén "El Many" Iturres (Púgil Boxing Club) vs. Alexander Mendoza (de Diego "Piri" Bazán).

Eduardo "La Villa" Silva (Púgil Boxing Club) vs. Rodrigo "El Detonador Ali" Zárate (de Luis "Pelao" Salas).

Matías Astuénaga (de Luis "Piji" Tapia) vs. Jair "Búfalo"Vega (de Luis "Piji" Tapia).