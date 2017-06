Viene Pinola y se va Driussi

Si bien el delantero Millonario estuvo involucrado a los casos de dopaje que se dieron en River en las últimas horas, algo que luego no fue oficializado, ahora la noticia con Sebastián Driussi pasa por otro lado. Es que el Zenit de San Petersburgo se lo quiere llevar y solamente falta la firma para que se concrete la transferencia. A las arcas de la institución que maneja Rodolfo D'Onofrio le quedarán 15.000.000 de euros limpios, ya que eso es lo que quedará cuando se descuenten los impuestos que se aplican a las transacciones.

Si bien Marcelo Gallardo había pedido que no le vendieran ningún titular, para los dirigentes era muy difícil rechazar semejante oferta. El Muñeco supo hacer explotar al Gordo, que aporvechó al máximo sus oportunidades y, si bien no va a una de las principales ligas europeas, dará un salto grande en su carrera.



Sin Lucas Martínez Quarta, suspendido provisoriamente por la Conmebol a raíz de un doping en la Copa Libertadores, River aceleró los trámites por Pinola. Pese a que Racing y Boca estuvieron en la disputa por el zaguero, pero Javier Pinola decidió irse a River. El viejo deseo de Marcelo Gallardo al fin se cumplió. Hace dos temporadas que lo pretende, pero siempre se hizo difícil llegar a un acuerdo hasta ayer a la noche. Es que el marcador central se comprometió con el Muñeco para ser nuevo jugador de River.

El Muñeco lo pidió no solo por su gran nivel en Rosario sino que cabe destacar que Pinola no sólo puede ser marcador central, sino que además puede actuar de lateral izquierdo. Así le ofrecerá variantes en la última línea a Gallardo.