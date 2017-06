Según la ONU Chile es el tercer consumidor de cocaína en el continente

El trabajo de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Onudd) recopila las últimas cifras publicadas por cada país, las ordena por continente y da cuenta de estas realidades.

Según la prevalencia del consumo de cocaína, en población de 15 a 64 años, Chile es el tercero con mayor consumo frecuente, con el 11,83% (datos 2014), sólo superado por Estados Unidos con un 16,5% (2015) y Canadá con 14,73% (2015).

En cuanto a la prevalencia de consumo de marihuana, Chile también es tercero, con 1,73% (2014), pero esta vez por debajo de EE.UU. que tiene una prevalencia de 2,3% (año 2015) y Uruguay (1,8%, 2014). Respecto del consumo de anfetaminas y opioides nuevamente EE.UU. y Canadá encabezan la prevalencia continental.

Según el diario La Tercera, en Chile, según cifras del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) el consumo de marihuana es el que más creció. Si en 2010, 75 mil personas decían consumirla, en 2014 fueron 250 mil. Por género los hombres son los que más fuman.

A juicio del Senda, no corresponde fijar un ranking a partir del informe “porque cada país dispone de sus propios estudios sobre los cuales reporta prevalencias de uso, a través de procesos no necesariamente comparables” y porque además, no todas las cifras corresponden al mismo año.

“A todos nos gustaría que el consumo de drogas en Chile fuera menor y nos preocupa el uso de estas sustancias, especialmente en población adolescente. Existen una serie de factores que podrían explicar los niveles de consumo, como temas de costo, que es un mercado atractivo para productores de drogas, factores culturales y sociales, entre otros”, dice Senda por escrito.

Telam.-