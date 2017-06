“Me ofrecían plata y drogas por sexo” contó la adolescente obligada a participar en las orgías

Noelia, así llamaremos a la adolescente de 15 años (para resguardar su verdadera identidad) quién el pasado seis y siete de junio fue obligada -según la denuncia- a participar de una orgía donde hubo droga y sexo. Hecho por el que hay detenidos, dos empleados públicos y una joven de 18 años, conocida de la víctima.

LA UNION, pudo ayer mantener una entrevista en exclusiva con la adolescente y su madre quienes a pesar de los días transcurridos, no lograron superar el transe que les provocó la terrible experiencia vivida y que esta siendo investigada por la Justicia local.

Sentadas en el living de la vivienda, donde Noelia vive junto a su madre, su hermano menor y sus abuelos, contó como se dieron los hechos, y como están sobrellevando esta situación, además dijeron que todo lo que la adolescente declaró fue constatado por la policía, “Mi hija esta recibiendo amenazas de parte de los familiares de uno de los detenidos, por lo que tememos por represalias”, dijo la mamá mientras la adolescente nos enseñaba las capturas de pantalla de las amenazas en su teléfono celular.

Por el hecho tanto la madre, de 35 años, quien sacó a la luz el caso al radicar la denuncia por la desaparición de su hija y ésta, se encuentran recibiendo tratamiento psicológico.

En primera persona

“No sabía en lo que me estaba metiendo. Me ofrecían plata y droga a cambio de sexo pero yo no quería”, inició su relato Noelia a quien podía observarse tranquila pero con la mirada perdida, recordando aquel cinco de junio, cuando salió de su casa junto a la hora detenida, para ir supuestamente a El Rodeo, permiso que le había sido autorizado por su madre.

“Le abrí la puerta de mi casa -refiriéndose a la joven detenida, de apellido Heredia-, vino y se hizo pasar por amiga de mi hija. Fue ella quien le sacó permiso para ir con su padre a El Rodeo y se la terminó llevando a otro lado”, expresó la mujer quien agregó “La llevó a la casa de Cardozo -el empleado legislativo detenido- era todo mentira; confié en que no estaban haciendo nada malo”.

En relación a este sujeto, que cabe recordar esta detenido junto a Roberto Acosta y a Heredia, por corrupción de menores y abuso sexual, la adolescente contó que no es como se dijo en otros medios; “Yo lo conocía a Cardozo, el me la presentó a Heredia, pero ella no era mi amiga, solo era una conocida”, puntualizó la adolescente.

Quien a lo largo de la nota, recordaba, aun cuando muy reservadamente, algunos detalles de aquellas 48 horas que vivió junto a los ahora detenidos y que han marcado su joven vida. Vivencias que según aseguró fueron también vividas por otras adolescentes a las que conoce, pero de las que no todas son de su círculo de amigas. “A este tipo de fiesta iban otras chicas, no fui solo yo. No se si hicieron la denuncia, pero se que las llamaron a declarar”, recordó Noelia quien brindó los nombres de pila de las otras adolescentes, pero que por razones legales no serán dadas a conocer. Entre las supuestas otras víctimas, estaría la hija de un funcionario de la policía de la provincia.

Luego de algunos prolongados silencios, la adolescente al ser consultada sobre lo que espera que pase con los detenidos, dijo “Quiero que sigan detenidos” a lo que la madre agregó “Le dije a mi hija que piense que les está salvando la vida a otras personas. Que piense en sus primas y en sus sobrinas, para que no les pase lo mismo. Que la chica esta -por Heredia- que vino acá y se la llevó no lo vuelva a hacer con nadie más”.

La investigación

Por otra parte, en cuanto a la investigación judicial, durante la tarde noche del miércoles, Jorge Cardozo, Roberto Acosta y la joven de apellido Heredia, fueron traslados al penal de Miraflores y al correccional de mujeres, respectivamente. Durante los próximos días, los investigadores continuarán recepcionando testimonios y otras pruebas documentales. Cabe recordar que el 15 de junio pasado, la policía allanó los domicilios de Acosta y Cardozo, de donde secuestraron material pornográfico, celulares y “papelitos” con consignas sexuales que le hacían cumplir a la adolescente en las orgías donde había sexo y drogas.