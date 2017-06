Las sancionan por fotografiarse con una rea a la que debían custodiar

En la jornada de ayer se viralizó una fotografía donde se podía observar a cinco mujeres policías junto a una detenida, a quien debían custodiar, en un festejo en el interior de la vivienda.

Rápidamente, desde la misma fuerza de seguridad, se escribieron mensajes recordando y “exigiendo” una sanción para las mujeres que aperecían en la fotografía, puesto que por una situación similar a cinco policías varones de la comisaría Septima habían sido sancionados con 25 días de arresto, por tomarse una fotografía junto a un ex gran hermano en un boliche de la zona de el Alto Fariñango el mes pasado.

Fuentes policiales consultadas al respecto de la fotografía indicaron que se evalúa una sanción disciplinaria, ya que si bien las mujeres policías que aparecen en la foto, no estaban con el uniforme de la fuerza de seguridad, no pueden tener ese trato con las personas a las que deben vigilar.

Así también se informó que la detenida -la que tiene colocado el buzo a rayas- cumple prisión domiciliaria por diposición de la Justicia quien la investiga por un delito grave, cometido en perjuicio de su pareja.