Denunció que vive con miedo a ser abusada

Una mujer, mayor de edad, de quien se reservan los datos personales, denunció en la fiscalía de Belén, temer por su integridad sexual y su vida.

Según se informó, la semana pasada la mujer, quien se desempeña como docente en el interior del departamento Belén, dejó su casa para visitar a un familiar. Al regresar al día siguiente encontró la casa toda desordenada. Si bien en un principio supuso -según hizo constar en la denuncia- que podía haber sido víctima de un robo ya que le faltaba dinero que había dejado sobre la mesa de luz, el hecho fue de mayor gravedad cuando recorrió el inmueble. Siempre según la denuncia, el sujeto que ingresó a su casa -quien fue detenido pero sólo estuvo un día privado de su libertad- revolvió toda su ropa interior y la de su hija, con la que armó un muñeco y dejó en distintos sectores de la vivienda mensajes de índole sexual. Situación que llevó a la mujer a pensar que si hubiera estado en la vivienda, el sujeto no sólo le habría robado sino que también la habría abusado sexualmente. En la denuncia, la mujer hizo mención también a que en la parte posterior de la casa halló una pala y un hacha, lo que le causo más temor. “Creo que no sólo me hubiera violado sino que me hubiera asesinado”, remarcó en la denuncia. Finalmente, la mujer dijo sentirse desprotegida, porque si bien el sujeto fue detenido, recuperó la libertad a las pocas horas y en su casa uno de los tantos mensajes que le dejó, amenazaba con volver. Ayer la mujer amplió la denuncia en busca de protección.