Coparticipación: En los primeros cinco meses se recibieron 160 millones menos

Ayer, en conferencia de prensa el ministro de Hacienda de la provincia se refirió a la baja en los fondos de coparticipación que recibe Catamarca respecto de lo presupuestado para este año.

El funcionario destacó que desde enero a mayo el dinero que recibió la provincia es mucho menor del que se esperaba. “En los cinco primeros meses se recibió menos de lo presupuestado en un valor de $ 160.000.000. Esos importes que no recibe la provincia que ya están presupuestados como gasto afectan su situación” indicó el funcionario.

“En este mes de mayo también está viniendo con valores muy bajos, esa es la preocupación grande que tenemos desde el Ministerio de Hacienda, la provincia no está recibiendo en valores de coparticipación lo que tiene en el presupuesto” agregó.

El titular de la cartera económica dijo que ésta situación provoca efectos negativos en la administración del estado pero que a pesar de eso por ahora la provincia lo está manejando con prudencia, con austeridad.

“Nosotros estamos manejando el gasto con mucha austeridad y se compensa un poco con el efecto que tuvimos de la moratoria provincial y de pago anual que nos ha permitido solventar aquellos gastos que tendrían que disminuirse por la baja de la coparticipación” explicó.

Aredes dijo además que respecto del año pasado los fondos que recibe la provincia por coparticipación no tuvieron un incremento que supere el nivel de inflación que existe en el país por lo cual lo que se recauda es menor que la suba de precios.

“Estamos recibiendo en el primer cuatrimestre aproximadamente entre un 27 % y un 30 % más con respecto al primer cuatrimestre de 2016 y, si tenemos en cuenta la inflación que hubo y que los sueldos ya se incrementaron un 30 % el año pasado, indudablemente que la coparticipación está perdiendo valor en moneda constante, es decir que nos está afectando porque no se ha actualizado la recaudación lo mismo que la inflación.

Respecto de las acciones que lleva adelante el Gobierno para combatir este desfasaje, el funcionario dijo que en algunas áreas se realizan algunos ajustes pero que ésto por ahora no se nota y se logran cumplir con todas las obligaciones

Fondo del Conurbano

El Fondo se constituyó en 1992 por un pedido de la Provincia de Buenos Aires que pedía ser más justos con la distribución de las partidas. En aquel momento se fijó que el 10 % de lo que se recaudaba por impuesto a las Ganancias iba a ser destinado a esa provincia bajo la denominación Fondo del Conurbano Bonaerense pero luego se estableció un tope de 650 milllones. Con el paso de los años este monto fue perdiendo ante la inflación y por eso ahora el gobierno de María Eugenia Vidal solicitó a la Justicia eliminar ese tope.

De tener éxito el pedido de los bonaerenses esto provocaría una merma en los fondos que recibe cada provincia.

Consultado por esta situación el ministro Aredes explicó que “El inconveniente que se produce es que; de generar la modificación para que la provincia de Buenos Aires reciba, ese monto fijo genera una reducción en las coparticipaciones que están recibiendo todas las provincias”.

Sobre el perjuicio directo que recibiría la provincia explicó que “Catamarca perdería aproximadamente $ 1.860.000en el año en función de los montos presupuestados”.

El titular de Hacienda dijo que este monto “En un año representa más del 15 % de los fondos por recursos de coparticipación que recibe la provincia.

“En una etapa de recesión en la cual estamos recibiendo un importe de coparticipación inferior al presupuestado nos generaría graves inconvenientes económicos financieros. La provincia hoy ya está recibiendo un 6 % de lo que anteriormente se aportaba a la ANSES y aún así no está llegando” a lo establecido en el presupuesto general de la provincia.

Por último, Aredes dijo que la resolución de esta situación por la Justicia llevará mucho tiempor y habrá que esperar para ver si este perjuicio se concreta o no.

Auxilio a municipios

La mayoría de los intendentes esperan un auxilio financiero para poder cumplir con el pago del aguinaldo a sus empleados. Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno provincial satisfaga los pedidos el ministro de Hacienda manifestó que: “Vamos a analizar la situación de cada uno de los municipios y vamos a verificar que necesiten ayuda y posiblemente tengamos que acordar algún tipo de ayuda para el aguinaldo”.

Sin embargo, dejó en claro que los jefes comunales “No deben pretender que el Estado les financie todo el sueldo anual complementario, hay que tener en cuenta que la provincia también está recibiendo menos fondos”.