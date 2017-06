Aseguran que es difícil conseguir ayuda de Nación para industrias locales

El subsecretario de Industria del Ministerio de Producción de Catamarca, Antonio Corona, hizo referencia a la difícil situación que atraviesan las industrias radicadas en la provincia.Corona explicó que la crisis del sector está íntimamente relacionada con el contexto nacional. “ La situación es difícil en el país y también lo es en Catamarca, no es que estamos es una isla que está totalmente ajena a la coyuntura nacional”.

Sobre las acciones encaradas por el gobierno provincial para revertir la situación el funcionario explicó que “Se está tratando de dar soluciones a las industrias más afectadas”.

“Todas las fábricas que se presentan y nos piden algún tipo de soluciones se está tratando de dar una mano, se les está dando respuesta o se está tratando de encontrar una solución. Muchas veces la solución no está en nuestras manos sino que son gestiones que tenemos que realizar ante Nación” indicó.

Consultado sobre el resultado de las gestiones realizadas ante el gobierno nacional, el subsecretario de Industria explicó que “En el tema del tarifazo se logró el subsidio, que este mes se va a ver reflejado en la boleta, pero otro tipo de ayuda desde Nación se nos está haciendo muy difícil de lograr”.

En ese sentido el funcionario ejemplificó que el Programa de Reconversión Productiva (Repro) está totalmente cancelado.

Además criticó que “Cuando vos presentas algún trámite en Nación te responden que se inscriban en la transformación productiva y no es tan sencillo que una empresa que lleva años haciendo tejidos pase a ser, por ejemplo, calefones. Eso no es tan sencillo y esto a muchos industriales no los convence”.

Por último también explicó que mas allá de la ayuda que ofrece la provincia también tienen mucho que ver los dueños de los emprendimientos.

“La vez pasada yo dije que el cierre de Yersiplast tenía dos conjunciones. Una la situación crítica que tiene este tipo de industria que es la textil, y la otra una decisión empresaria” recordó.

“Nosotros tratamos de ayudar en lo que es coyuntural. Ahora las decisiones empresarias a veces es difícil revertirlas desde el Gobierno porque hay políticas empresarias sobre la cual no podemos accionar” culminó.