El Pro podría quitar su apoyo a Brizuela del Moral

cabo una reunión clave entre los respresentantes de la línea Celeste y Renovadora de la Unión Cívica Radical, la cúpula dirigencial del PRO y los referentes de la Coalición Cívica para definir si los socios de Cambiemos se encolumnarán o no detrás de la figura de Eduardo Brizuela del Moral.

Fuentes consultadas por LA UNION informaron que el cónclave se realizó en un clima de mucha tensión y la negativa de los sectores mayoritarios del radicalismo de acceder a los pedidos de sus aliados hace peligrar la alianza.

En el caso del Pro lo que estaría solicitando el partido, que a nivel provincial conduce Enrique Cesarini, es un espacio en la lista de diputados provinciales en el primer o segundo lugar y otro en el quinto y sexto.

A su vez otro de los requerimientos es poder colocar un un precandidato en el segundo lugar de la boleta de concejales de la Capital y alguna participación en algunas listas del interior provincial.

Por su parte la Coalición Cívica pretendería un lugar expectante entre los precandidatos a diputados provinciales.

La negativa de los radicales ocasionó la disconformidad y enojo de los referentes de ambos partidos que consideran la negativa como “un capricho”.

Ante la falta de acuerdo este medio pudo averiguar que en el caso del Pro se evaluaba dos posibilidades.

La primera de ellas es enfrentar a Brizuela del Moral con una lista propia que podría integrarse con la Coalición Cívica y las líneas radicales de APRa, Vanguardia y Morada.

La otra alternativa es directamente retirarse de la contienda electoral y no tener particpación alguna.

Por último se pudo conocer que “renovadores” y “celestes” quedaron en analizar las propuestas vertidas por sus aliados en Cambiemos y hoy al mediodía estarían dando una respuesta por el sí o por el no.

Lo que queda claro es que la molestia de los referentes provinciales del partido del presidente Mauricio Macri no estarían dispuestos a ceder mas espacio y la fractura es una posibilidad mucho mas probable que lo que podía suponerse en los últimos días.

Interna confirmada

LA UNION se comunicó con representantes de las líneas opuestas al oficialismo de la UCR quienes confirmaron que presentarán una lista propia en las PASO.

Según aseguraron las precandidaturas no están definidas porque entre otras cosas aguardaban la resolución de las negociaciones entre el Pro y los “renovadores y celestes”