Quince Comunas solicitan asistencia financiera para el pago del aguinaldo

La Comisión de Asuntos Municipales, deberá analizar en el pedido de auxilio económico que presentaron hasta ayer 15 Comunas para poder hacer efectivo el pago del aguinaldo. Y no se descarta que en los próximas días puedan sumarse otros Intendentes.

A principio de esta semana se conoció que la ayuda financiera había sido solicitada por un grupo de intendentes del FCyS, pedido que luego se sumaron también los jefes comunales del oficialismo.

Las partidas para auxiliar a los municipios saldrán del Fondo de Emergencia municipal y serán de carácter no reintegrables en algunos casos.

En las notas de pedido que fueron giradas a Asuntos Municipales el común denominador es la falta de recursos propios que tienen las mayorías de los Municipios para hacer frente a los compromisos salariales.

Según información a la que pudo acceder LA UNION la Comisión de Participación Municipal, se reunirá el martes de la semana que viene para analizar los pedidos.

En tanto, desde el Ministerio de Hacienda de la provincia, a cargo de Ricardo Aredes confirmó que se asistirá a las Comunas que realmente comprueben que no pueden afrontar con recursos propios, el pago del aguinaldo.

Como ocurre todos los años cuando se solicita la asistencia para pagar el aguinaldo, los jefes comunales del signo político contrario al Gobierno pidieron que la distribución de los fondos sea de forma equitativa y que no se favorezca solo a los municipios a fines al gobierno provincial.

Entre los municipios que confirmaron que tienen serias complicaciones en sus finanzas debido a la sobredimensión que tiene la planta de personal, se encuentra Valle Viejo, Capayán, Pomán.

En diciembre del año pasado, la Comisión de Asuntos Municipales distribuyó los fondos entre los Intendentes que estaban más complicados en sus finanzas recibieron menos de lo que habían pedido. Y el criterio de distribución de ese entonces fue de acuerdo con la afectación de la coparticipación. Y a las Comunas más comprometidas, se les otorgaba algún aporte extraordinario por parte de la Provincia. Aquellos municipios que tenian menos del 50 % de la Coparticipación afectada, fueron lo que recibieron un mayor porcentaje de ayuda económica.