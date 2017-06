Resultados de la 2da fecha del torneo de fútbol infantil “Uniendo Barrios”

Con gran ritmo, el torneo de fútbol infantil “Uniendo Barrios” organizado por la Municipalidad de SFVC llevo a cabo la segunda fecha con importantes resultados.

En la zona norte y en la categoría cebollitas zona “A” el C.V Domingo Faustino Sarmiento perdió contra el C.V. La Victoria por 2 a 1, C.V Mi Jardín Norte le gano 1 a 0 al C.V. Villa Parque Norte y el SePaVe Eva Perón le gano su partido a escuela de Fútbol Municipal (Poli 250) por 2 a 0.

En la categoría infantiles SePaVe Manuel de Zalazar ganó por 2 a 0 a E.F. Municipal (Poli 250), mientras que Los Pepitos de las 250 perdieron por 7 a 1 contra La Victoria “A”.

Mientras que en la categoría Cebollitas zona “B” SePaVe Altos Choya le gano a SePaVe Altos Choya (E.F. Inter) “B” por 3 a 1 y el C.V. Nuevo Barrio Norte perdió contra Los Divinos por 1 a 0.

Otros resultados

En la categoría infantiles zona “A” los resultaron fueron SePaVe Altos de Choya (E.F. Inter) “A” 11 Vs 0 C.V. Domingo F. Sarmiento, SePaVe Eva Perón 2 Vs 5 C.V. Villa Parque Norte. Por la zona B de la misma categoría C.V. La Victoria “B” 1 Vs 1 Los Divinos “A”, Polideportivo Norte 0 Vs 2 Los Divinos “B”, C.V. Nuevo Barrio Norte 0 Vs 1 C.V. Mi Jardín Norte.

Por la categoría microbios SePaVe Alto Choya (E.F. Inter) “A” 6 Vs 1 C. V. Domingo F. Sarmiento, Centro Vecinal Villa Parque Norte 0 Vs 8 Centro Vecinal La Victoria “A”, SePaVe Manuel de Zalazar 0 Vs 1 Esc. de Futbol Municipal (Poli 250) “A”.

Hogar Escuela 0 Vs 4 E. F. Municipal (Poli 250) "B", Centro Vecinal Ramón S. Castillo 0 Vs 1 Los Divinos, SePaVe Alto Choya (E.F. Inter) “B” 0 Vs 0 Centro Vecinal La Victoria “B”.

Zona Sur

En la categoría cebollitas Los Tigres 2 Vs 4 Enlace Comunitario Sur, Jesús de Nazareth 0 Vs 10 C V San Antonio Sur, E.F. Municipal “B” 0 Vs 3 E.F. Municipal “A”, C V Juntos por Nuestro Barrio 8 Vs 0 C .V Unión y Fortaleza Sur, A. Civil Unidos por los Niños 0 Vs 4 C.V 20 de Febrero.

En las infantiles E.F. Municipal (Poli Sur) “B” 1 Vs 4 E.F. Municipal “A”, C.V Juntos por Nuestro Barrio 1 Vs 1 C.V Unión y Fortaleza Sur, A. Civil Unidos por los Niños 1 Vs 3 C.V 20 de Febrero, Jesús de Nazareth 0 Vs 0 C.V San Antonio Sur, Los Tigres 1 Vs. 5 Todo Terreno.

En la categoría microbios Los Tigres 0 Vs 0 Enlace Comunitario, C.V 20 de Febrero 1 Vs 2 E.F. Municipal (Poli Sur), C.V Progreso Integral “E” 1 Vs 0 C.V San Antonio Sur.

Sector Este

Por la categoría cebollitas Parroquia San Roque “A” 1 Vs 1 Parroquia San Roque “B”, Virgen de las Mercedes 0 Vs 0 Merendero Santa Rosa, E.F. Ancuero Nieva 0 Vs 6 Posta Sanitaria La Cruz Negra.

En las infantiles Parroquia San Roque 1 Vs 3 SePaVe Banda de Varela, E.F. Ancuero Nieva 5 Vs 1 Merendero La Antena, Hogar Escuela “A” 3 Vs 1 Posta Sanitaria La Cruz Negra.

En la categoría microbios Centro Vecinal 9 de Julio 6 Vs 3 E.F. Ancuero Nieva “A”, Parroquia San Roque “A” 2 Vs 0 Parroquia San Roque “B”, E.F. Ancuero Nieva “B” 1 Vs 0 Merendero Santa Rosa, Merendero la Antena 3 Vs 2 Parroquia San Roque “C”, SePaVe Banda de Varela 1 Vs 1 Virgen de las Mercedes.