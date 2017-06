Video: Roberto Moreno intendente tucumano dijo: "San Martín, creador de la Bandera"

El intendente intento justificar sus palabras, indicando "La verdad es que, como todo ser humano, cuando uno tiene la presión de más de 4.500 chicos desfilando, cuando tiene las fuerzas de seguridad municipal, de la provincia, la Policía Federal, la Gendarmería, las agrupaciones gauchas y, sobretodo, a los papás, nosotros también cometemos errores. Nos traicionó el subconsciente", justificó y agregó: "si se equivocó el Papa Fancisco, Juan Pablo II, Jesucristo y los presidente como no me voy a equivocar yo".

"La verdad es que me traicionó el subconsciente producto del cansancio, de la presión, pero yo asumo el error, pido disculpas a la Patria, a la memoria del General Belgrano, me hago cargo, fue simplemente una equivocación y, como dice Jesús: 'el que esté libre de pecado que tire la primera piedra'".

Además el intendente cargo contra la prensa a la que calificó como "malintencionada"