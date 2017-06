Ante la falta de acuerdo habría dos listas oficialistas en Tinogasta

A cuatro días de la presentación de las precandidaturas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el departamento Tinogasta no existe acuerdo sobre quien debe representar a la alianza oficialista Frente Justicialista para la Victoria.

En este departamento se debe elegir el reemplazante del radical Bernardo Quintar, quien en diciembre dejará la banca de senador provincial.

Recuperar la senaduría es el desafío más importante del peronismo tinogasteño en el 2017 ya que hace más de 20 años la banca queda en manos del radicalismo.

A su vez, el departamento cuenta con dos municipios que están en manos del oficialismo provincial. Por un lado en Fiambalá gobierna Roxana Paulón y en Tinogasta lo hace Sebastián Nóblega.

Ambos jefes comunales pretenden que el representante del peronismo en la candidatura de senador pertenezca a su distrito y esa es la principal razón por la cual aún no se logró un acuerdo.

Respecto a esta situación se refirió la intendenta fiambalense quien sostuvo que “ Todavía no podemos definir con el doctor Nóblega el precandidato así que estos son días decisivos, vamos a ver que es lo que pasa”.

La jefa comunal explicó que la intención de ambos es lograr una lista de unidad pero que si esto no suceda seguramente habrá dos listas en las PASO.

“Estamos tratando de consensuar, la idea es lograr una lista de unidad. Nosotros siempre trabajamos en conjunto pero a veces políticamente no se coincide asi que estamos tratando de llegar a un consenso entre los dos” apuntó.

“Si no logramos ponernos de acuerdo por supesto que vamos a ir a las PASO, es una alternativa. Creo que las PASO siempre son buenas, en mi caso me favorecieron sino no estaría acá hoy” explicó.

Sobre la diferencia con el intendente Nóblega respecto de quien debe ir como candidato a senador, Paulón aclaró que la misma “no tiene porque ser malo, es algo democrático”.

“Uno aspira a que el candidato sea de Fiambalá y que represente a nuestro lugar. Eso no significa que va a haber una pelea entre los dos, creo que de la mejor manera vamos a lograr un senador departamental” culminó.