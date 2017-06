Aseguran que no pagarán los días de paro a docentes de Valle Viejo

En la mañana de ayer, los docentes del Sistema Educativo Municipal cortaron ruta 38, frente al parador municipal, retomando las medidas de protesta por el aumento salarial requerido y las manifestaciones de amenazas por descuentos ante los días de paro.

Los docentes aseguraron que continuarán con el paro por tiempo indeterminado hasta recibir una respuesta por parte de las autoridades educativas. Además brindaron una clase abierta frente al parador, “Para que el señor intendente nos escuche, nos acompañe y comprenda todas las necesidades que los docentes hoy pasamos” dijeron los docentes. Algunos alumnos y padres también se sumaron a la marcha.

Por su parte, desde la municipalidad de Valle Viejo indicaron estar esperando una respuesta del ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, debido al planteo de que la comuna no puede hacerse cargo del pedido.

Descuentos

Por su parte, Cristian Barrionuevo, secretario de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Valle Viejo, adelantó que descontarán los días de paro a los docentes y que convocarán a suplentes para que los chicos no pierdan más días de clases.

Barrionuevo denunció que se encontraron con un “Sistema educativo muy viciado, que recibía fondos que eran utilizados para fiestas y otros gastos; tuvimos que despedir 80 personas que estaban trabajando sin tener el título. La culpa la tiene el Gobierno que no envía los fondos; no queremos que los chicos pierdan días de clases por lo que de continuar las medidas de fuerza se buscarán docentes suplentes. Además, día trabajado, día pagado”.

En marzo el intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, puso en duda la continuidad del sistema educativo municipal, poniendo como fecha límite el 10 de abril para que la Provincia decida si daba una mayor asistencia económica para garantizar el pago de sueldos a sus docentes.

Posteriormente transfirió al gremio que representa a los docentes chacareros la tranquilidad de que el sistema va a seguir funcionando, asegurando que la comuna, dentro de sus posibilidades, seguiría haciendo frente al pago de los sueldos.

“Podrán ingresar todos los suplentes que ustedes quieran, pero nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando por la unión que nos caracteriza a nosotros, los docentes de las escuelas municipales.

Tenemos un sueldo básico muy pequeño, y al ser muy pequeño supuestamente con 18 horas cátedras es un aumento de 600 pesos divido en tres partes, 200 este mes, 200 el otro y 200 al tercero, es una burla?” manifestaron los docentes frente a la Municipalidad de Valle Viejo.