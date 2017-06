Referente del PRO aseguró la integración dependerá de los Celestes y Renovadores

El diputado provincial del PRO, Carlos Molina se refirió al armado de lista para la contienda electoral de las PASO, (Primarias Abiertas y Simultáneas) tras la fuerte interna que enfrenta la alianza FCyS - Cambiemos para acordar una lista de unidad. El sábado 24 de junio vence el plazo para presentar lista de candidatos.

Cabe recordar que los desacuerdos surgen tras la supuesta postulación del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral para encabezar la lista de diputado nacional. El ex mandatario buscaría la reelección de la banca nacional, a pesar del malestar de las líneas internas que reclaman no solo un recambio, sino también un espacio partidario.

Ante este panorama, el diputado Molina confirmó que desde Nación le pidieron que trabaje en un acuerdo político en la conformación de la lista que por supuesto encabezaría el gobernador Brizuela del Moral.

“Hay un pedido a nivel nacional de trabajar por una lista de unidad, Catamarca es la única provincia donde no tenemos lista de unidad dentro de Cambiemos. Nos pidió Nación trabajar en un acuerdo político con todos los sectores que integran Cambiemos en Catamarca”, manifestó Molina.

En ese contexto, el diputado del PRO, aseguró que Brizuela del Moral es el hombre que más mide dentro de la provincia, y según dijo ese sería el motivo por el cual iría por la candidatura a diputado nacional en primer término.

Al tiempo que agregó que a partir de la candidatura de Brizuela del Moral se puede conformar una lista que involucre a todos los sectores y repartir los cargos de senadores, diputados y concejales entre los distintos sectores. “El plazo hasta mañana (por hoy) al mediodía para poder acordar, porque si eso no se da, los distintos sectores verán lo que tienen que hacer. Es una tarea ardua pero hay muchas conversaciones, la unidad y la necesidad de que tengamos una integración importante va a depender de la generosidad y voluntad que tengan los dos sectores mayoritarios del Radicalismo que son los celestes y los renovadores en que esta integración se de. Si generamos la unidad y no la renovación la sociedad nos puede castigar fuertemente lo que tenemos que darle a la sociedad es una alternativa que vean que hay cambio pensando en el 2019 para enfrentarlo al peronismo, llegar a gobernar Catamarca”, expresó finalmente el legislador provincial.