El Indec estimó que una familia necesita $489 por día para no ser pobre

De acuerdo con el relevamiento de los precios de bienes y servicios básicos, el organismo oficial de estadística dio cuenta de que una familia promedio del área metropolitana de Buenos Aires, integrada por dos adultos y dos menores, necesitó reunir $14.665,88 de ingresos en el mes, por todo concepto, para no ser clasificado como pobre. Representó el equivalente a $489 promedio por día.

A tono con la desaceleración que acusó la tasa de inflación en los últimos meses, el Indec informó que en mayo tanto las canastas básicas total, como la más reducida que comprende los alimentos necesarios para un adulto y la proporción equivalente para el grupo familiar, atenuaron el ritmo de aumento intermensual, a poco más de 1,1% en cada caso.

Mientras que en el caso del umbral de indigencia, determinado por el valor de la canasta básica de alimentos, el Indec llego a la evaluación que para que el grupo familiar medio debe tener un ingreso de $5.986,07, para no caer en la categoría de máxima pobreza, por tanto una familia promedio debe reunir un promedio de $250 por día, o más, para no caer en la categoría de indigencia.