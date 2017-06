Doping de Martínez Quarta

El mundo River no sólo se deyunó con la alegría ajena, sino que para colmo sumó otra noticia muy dura: Lucas Martínez Quarta dio positivo de un control antidoping que se realizó en la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el 1-1 entre el Millo y Emelec en el Monumental. Sería por tomar un diurético, que se utiliza para eliminar la sustancia OXA B 12, la que entró como sustancia prohibida hace poco tiempo. Todavía no se conoce el tiempo que estará suspendido, pero se habla de dos a cuatro meses, basándose en casos anteriores. ¿Van por Javier Pinola?

Este nuevo dolor de cabeza para el Muñeco Gallardo se produce con la inminente salida de Mina que no tiene un lugar en el equipo y Luciano Lollo que no regresa a el nivel que mostro en Racing, actuaciones que hicieron que River lo comprara.

La zaga central queda muy mermada ante esta nueva situación y ahora River ira a la carga de un defensor, ante esto vuelve a flote el nombre de Pinola un viejo anhelo de Gallardo que ya lo había pedido para reforzar al Millonario