Confirman la pena de 7 años de prisión para Menem por tráfico de armas

Si bien la pena es de cumplimiento efectivo, Menem no quedará detenido porque tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y además tiene fuero, ya que es senador nacional por la "Alianza Frente Popular Riojano".

Su mandato vence el 9 de diciembre próximo y el ex presidente anunció que buscara en las elecciones legislativas de octubre renovar su banca como Senador.

Si la Corte Suprema ratifica la condena, en esa instancia quedará firme y se le deberá pedir al Senado el desafuero de Menem si continúa en el cargo. El ex presidente cumple 87 años en dos semanas y existe la posibilidad de pedir eventualmente la prisión domiciliaria. por su avanzada edad.