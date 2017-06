El Gobierno revisara las pensiones por viudez

Tras la polémica -con una marcha atrás por parte del Gobierno- que se desató por la quita de pensiones para personas discapacitadas, el mensaje en el ticket de cobro de pensiones por viudez encendió las alarmas de varios beneficiados. Aunque la notificación comenzó a llegar desde el mes de abril, la falta de una comunicación oficial a través de otra vía, pasó desapercibida inicialmente, pero luego contribuyó a generar incertidumbre.

Preocupados porque se daba un plazo de entre 60 y 90 días, muchos beneficiarios y sus familias comenzaron a subir sus casos a redes sociales, lo que obligó a que el organismo que dirige Emilio Basavilbaso, saliera a aclarar que no quitará ningún beneficio aunque los pensionados no presenten la documentación.

Según indicaron a el diario Clarín desde ANSES, la revisión comprende un total de 37.236 pensiones por viudez y hasta el momento no se ha quitado ningún beneficio, ya que "no se han detectado casos con irregularidades a través de este proceso". Aunque no descartan que puedan hallarlas. Al cabo, desde que asumió la gestión macrista encontró situaciones insólitas en materia previsional, como la de mil extranjeros que cobraban jubilaciones pese a que no vivieron nunca en la Argentina.

"La suspensión o baja de una pensión por fallecimiento puede ocurrir por una irregularidad, como puede ser la utilización de una partida de matrimonio apócrifa, esta baja sólo se efectúa a través de un acto administrativo fundado, en el que previamente y mediante notificación fehaciente, se otorga al titular de la pensión el derecho a defensa". Es decir, el pensionado podrá sustentar la validez de su beneficio. Al menos esa es la promesa del Gobierno.