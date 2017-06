Secuestran animales sueltos en Capital y Ambato

En la mañana de ayer, a las 09:50, en la Avenida Presidente Castillo, a la altura del Monumento a los Fundadores, efectivos de la División Policía Montada procedieron al secuestro de una yegua de pelaje colorado listado, miembros anteriores y posteriores derechos de color blanco, sin marca de fuego, un caballo tostado, miembro anterior derecho blanco, sin marca de fuego, una potranca de pelaje frontino, sin marca de fuego, un caballo zaino frontino, clina larga, tuerto del ojo izquierdo, sin marca de fuego, una yegua de pelaje tostado listado, con mancha blanca en la panza, sin marca de fuego.

Más tarde a las 12:20, en la ruta provincial N° 4, a la altura del mirador “El Molino” de la localidad de El Rodeo, Departamento Ambato, los efectivos hicieron lo propio con un caballo de pelaje negro picazo, miembro posterior blanco y marca de fuego no legible, una potranca zaina, sin marca de fuego, una yegua de pelaje blanco, cabeza baya con manchas bayas en las verijas, marca de fuego no legible y una mula zaina, con una collera de piola, sin marca de fuego.

Se hace saber a los propietarios o responsables de los animales secuestrados, que deberán comparecer en un plazo de 72 horas ante la División Policía Montada, ubicada en el predio del Polideportivo Policial de la ruta nacional Nº 38 de esta Ciudad Capital, con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos, debiendo abonar la multa por pastaje y mantención de los animales.

En caso de no ser reclamados en el plazo antes referido, se procederá a su decomiso y/o subasta.