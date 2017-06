Controversia entre las autoridades del Instituto por el abuso sexual al pequeño

Tras darse a conocer en el día de ayer un supuesto caso de abuso en el ex Hogar Tutelar, actualmente conocido como Huayna Huasi a raíz de una denuncia radicada por la directora del lugar Leslia del Valle Romero, el director de internaciones de los hogares de menores Guillermo Di Lorenzo dijo en diálogo con LA UNION, que “Todo se trató de una confusión y una seguidilla de malos entendidos”.

El director internaciones y encargado de brindar contenciones y seguimientos a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, Guillermo Di Lorenzo, dijo encontrarse en desacuerdo con la denuncia de la directora del hogar y manifestó su malestar por los dichos y acusaciones hacia el menor denunciado.

Di Lorenzo dijo que “El menor acusado está atravesando una situación difícil debido a su adicción a las drogas, lo que le genera un problema en su conducta”. Agregó que “Si bien su conducta se tornaba agresiva, no se trataba de nada que no se pudiera controlar y que jamás ocurrieron hechos de mayor gravedad”.

Para el director, “Los cuidadores podrían haberse formado una opinión a raíz de la agresividad con la que reaccionaba el joven con los demás internos, lo que los llevó a sacar conclusiones apresuradas sobre el episodio”. Explicó también que “El joven llegó al hogar donde ya se encontraba conformado un grupo bastante unido al que le costó integrarse, pero que jamás se le dejó de brindar la contención necesaria”.

Respecto a la supuesta víctima dijo que “En el hogar está todo bien, que el grupo se encuentra bien y que incluso el fin de semana pasaron el día en un camping”.

En cuanto a la intervención de la Justicia, el funcionario dijo que hasta el momento no intervino el Juzgado de Menores N° 1, a quien por fecha del hecho le corresponde, a cargo del Dr. Rodrigo Morabito, ya que se encuentra de licencia, según le fue informado.