El gobierno nacional instó a las provincias a garantizar la gratuidad tarifaria para electrodependientes

El Ministerio de Energía y Minería de la Nación estableció los mecanismos mediante los cuales se aplicará la bonificación de tarifas del servicio eléctrico para las personas electrodependientes por cuestiones de salud. Para cortar con la especulación en la demora de su reglamentación, la medida regirá en forma retroactiva al 17 de marzo pasado, fecha en que se promulgó la Ley 27.351.

En el caso de Catamarca, no se realizan aún registros sobre los pacientes en todo el territorio provincial, aunque el proyecto solo cuenta con media sanción de diputados en la Legislatura Provincial.

Registros en el ENRE

En diálogo con la diputada Silvana Carrizo, se refirió a los beneficios que atañe el proyecto para los pacientes y también a la realidad de cada uno de ellos. En este sentido puntualizó que el Ministerio de Salud provincial no mantiene registros de pacientes, por lo que es el ENRE el que, debería conocer ésta realidad, que supuestamente sería de solamente cinco pacientes electrodependientes en la ciudad.

“Hay muchas madres que no pueden dejar solos a sus hijos. Fuimos a visitar sus hogares y cada padre expresó la necesidad de dar a conocer la realidad que atraviesan porque no sólo es la electricidad sino todo lo que demanda ser dependiente de la energía eléctrica, que cambia radicalmente a cada familia”.

Así se refirió la legisladora ante los casos que existen en la provincia, sobre los cuales, más allá de los reconocidos por el ENRE aseguró que son muchos más.

“Solo existen estadísticas informales, no hay registros en el Ministerio de Salud. En el ENRE, aseguraron conocer la realidad de cuatro electrodependientes. Algunos de escasos recursos y otros no tanto pero son casos que exceden a la cuestión económica, se necesitan enfermeras, acompañantes terapéuticos y algunos casos no cuentan con obras sociales”, expresó Carrizo.