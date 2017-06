Para Jalile el conflicto se genera por la falta de pago del Fondo Federal Educativo

El intendente de Valle Viejo, Roque Jalile (FCyS) dijo que el conflicto salarial por el reclamo salarial que llevan adelante los docentes del Sistema educativo municipal obedece a la falta de pago del Fondo Federal Educativo y responsabilizó directamente a la gobernadora Lucía Corpacci de aplicar recorte en el porcentaje que la comuna recibe por este concepto.

Cabe recordar que los docentes confirmaron que continuarán con la protesta y movilización en reclamo de un aumento salarial, al igual al que entregó la provincia que ronda el 25 % y el jefe comunal ofrece un 20 % de incremento pagadero en forma escalonada.

“Están jodiendo a los hijos de Valle Viejo con esta tesitura ella (en una clara alusión a la gobernadora Corpacci) se pone en el papel de buenita, pero realmente tiene tanta insensibilidad y tanta falta de respeto para con la gente. Lamento que haya este tipo de gobernantes y en la forma que plantea la diferencia, esto es así y es verdad”, sentenció.

Y agregó: “Ahora si salen a decir que no es verdad, les vamos a mostrar los números como ya se lo demostramos. El conflicto se genera por la falta de esos fondos, si nos dieran un porcentaje similar a lo que recibía la gestión anterior tendríamos un sistema educativo para todos y no habría conflicto”.

“La directiva la da la Gobernadora, no voy echar culpas, ni al ministro de Hacienda Ricardo Aredes ni en el Ministro de Educación (Daniel Gutiérrez). Ella es la única responsable que no vengan los recursos que le corresponde a Valle Viejo por el Fondo Federal Educativo”, se quejó.

Kirchnerismo

En ese contexto, el jefe comunal chacarero criticó la gestión del gobierno provincial y dijo que “No saben gobernar porque tienen la idea de que tenemos que servirles. Todos tienen que responderles a ellos muy característico del kirchnerismo amigo o enemigo, no hay intermedio por eso también la diferencia de ellos, y hoy enfrenta una gran interna partidaria”.

Guillamondegui

Por otra parte, Jalile acusó al secretario General del Sidca gremio que nuclea de los docentes municipales y dijo que “Es parte de la estrategia de desestabilizadora provincial, para mi Guillamondegui es parte de la estrategia desestabilizadora del gobierno de la provincia para que el conflicto continúe y siga profundizándose”. (Ver pág 10)

El jefe comunal chacarero expresó además “Hemos demostrado el número y hemos firmado el Acta, el reclamo se profundiza entre 50 docentes de 280 que tiene el sistema municipal. El acuerdo es claro y dice que se iba a distribuir los recursos que ingresen por el Fondo de Federal Educativo y ellos se comprometían a acompañar a la gestión y no lo hicieron”.