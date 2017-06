Guillermo: "muy merecidos campeones"

Logró muchos como jugador, pero ahora Guillermo consiguió su primer título como técnico de Boca. "No pensaba festejar en un hotel, pero es una alegría igual. Lo ganamos de manera muy merecida en la cancha", aseguró el Mellizo.

Guillermo Barros Schelotto sigue cosechando títulos con Boca. A los 16 que ya tenía como jugador, ahora le sumó el primero como entrenador. El Boca del Mellizo es el campeón. Sin jugar, en un hotel, Boca consiguió el título dos fechas antes el final del torneo y lo celebró en Bahía. “No pensaba festejar en el hotel, pero es una alegría igual. Ganamos de manera muy merecida en la cancha. Un rato atrás, cuando terminaba el partido de Banfield, se me aparecían en la cabeza los 10 años, los títulos, mi familia, mis amigos, todo se me pasaba por la cabeza”, contó el Mellizo.

No fue fácil llegar a la consagración: soportó la salida de Tevez (“Fue un tema su salida, porque sabemos lo que es Carlos como jugador, es notable lo que te puede dar”, dijo), superó los conflicto internos y moldeó el equipo a su estilo: ganador. “El torneo lo ganamos bien, porque fue un equipo muy goleador, salió siempre a atacar y a ganar en todas las canchas. Si te ponés a estudiar al Real Madrid, que ganó la Liga y la Champions, tuvo cuatro empates seguidos: con las Palmas, el Borussia, el Eibar y otro equipo más, y como puede ser que nos tocó empatar con Patronato, sucede. Eso te hace dar cuenta que no te podes relajar, ni aun jugando en la Bombonera con un equipo que está en últimos puestos… También le ha pasado a laJuventu que no le pudo ganar a un equipo que descendió”, comparó Guillermo.