"Tiene la médula destrozada y no va a volver a caminar"

El pasado 4 de junio, una policía fue herida gravemente por un disparo en el rostro cuando se realizaba un operativo en el barrio La Loma, de la ciudad de La Plata. La mujer continúa en estado crítico y no creen que pueda caminar de nuevo.

“Ya no va a volver a caminar porque tiene la médula destrozada; va a estar de por vida con tratamientos kinesiológicos. Aún no puede respirar por sí misma, solo con la ayuda de la máquina”, aseguró un vocero de la fuerza tras hablar con médicos del hospital Italiano.

Dos sujetos fueron detenidos por éste hecho, uno de los cuales, de 34 años, tenía el beneficio de salidas transitorias, a pesar de haber tratado de matar a una persona; su cómplice, de 19, fue apresado el viernes último.