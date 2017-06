Cristina lanzó Unidad Ciudadana y dijo "Hay que ponerle un límite al Gobierno"

Con críticas al gobierno de Mauricio Macri, en un discurso que duró algo menos de una hora, la ex presidenta Cristina Kirchner lanzó oficialmente su espacio, Unidad Ciudadana, aunque no confirmó si se presentará como candidata a Senadora.

"Sé lo que está pasando y ustedes también lo saben", fueron las primeras palabras que emitió la ex mandataria desde el escenario montado en el estadio Arsenal. "Gastemos las energías no en insultos ni en agravios. Pongamos en movilizar y organizar a los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros organicemos a nuestros compatriotas. Los convoco a la unidad ciudadana, a la unidad de todos los argentinos".

Mientras tanto, se escuchaba entre los cánticos de los militantes el pedido de una definición de su candidatura: "Cristina es senadora, Cristina es senadora". Ella negó con la cabeza y contestó: "Todos los honores y cargos los he tenido gracias a ustedes".

La militancia le contestó: "Cristina Presidenta, Cristina presidenta".

Ella siguió: "He tenido ya todos los honores y cargos que ustedes me han dado, vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón".

En el final de su discurso, la ex mandataria hizo subir al escenario a diferentes ciudadanos que fueron afectados por las medidas económicas del gobierno nacional. Allí repasó uno a uno los problemas que los perjudicaron y lanzó críticas a la gestión de Cambiemos.

Durante su alocución, Cristina pidió que el nuevo Frente Ciudadano, que no incluye al histórico Partido Justicialista, sirva para organizar a los dirigentes y ciudadanos, con el objetivo de frenar las medidas del gobierno de Macri. "Este frente va a representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso", sostuvo la ex mandataria.